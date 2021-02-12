Полсотни рейсов задержаны и отменены в Москве из-за снегопада

В Москве из-за мощного снегопада задержано более 40 авиарейсов, еще 10 отменили. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропортов столицы.

В аэропорту Внуково отменили два рейса, в Домодедово — четыре, и еще столько же — в Жуковском. В аэропорту Шереметьево задержаны около 10 рейсов, во Внукове — в два раза больше, в Домодедово были задержаны 15 рейсов.

В Гидрометцентре ранее сообщили, что мощный снегопад будет продолжаться в столичном регионе и в выходные. Синоптики прогнозировали выпадение 25-30 миллиметров осадков, высота сугробов достигнет 50 сантиметров. В центральной части России на следующей неделе ожидаются новые морозы, объявлено штормовое предупреждение.

Пробки в Москве из-за снегопада ко второй половине дня достигли 10-балльной отметки.