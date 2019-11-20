Половина российских таксистов работает нелегально

«Давайте будем реалистами. Если мы сейчас возьмем рынок такси, то у нас больше 50% водителей — в тени. И этот статус [„самозанятый водитель такси"] рассчитан на эти 50% нелегальных таксистов, которым дадут возможность работать легально», — подчеркнула Ирина Зарипова.

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Председатель обратила внимание на то, что в России не развиты трудовые отношения в сфере таксомоторных перевозок.

«Что касаемо самого рынка, то один из острых вопросов, который мы обсуждаем, это трудовые отношения. Есть сторонники, которые считают, что если водитель работает в таксопарке, то с ним должен быть заключен трудовой договор. Но в такси уже несколько лет трудовых отношений нет. Практически, машины сдаются в аренду», — добавила Зарипова.

Ранее группа членов Совета Федерации заявила о планах внести в Госдуму законопроект о регулировании рынка таксомоторных перевозок.