Microsoft начала подготовку к полному уходу из России

Американская корпорация Microsoft продолжит работу по сокращению своего участия в российском рынке до минимума или полного ухода. Об этом в интервью подкасту газеты The Washington Post заявил глава компании Брэд Смит.

Он подчеркнул, что, несмотря на готовность полностью уйти из России, руководство Microsoft думает о поддержке своих сотрудников, которые останутся в стране.

«Как и все остальные, мы видим перспективу в том, что наш бизнес будет постепенно все более и более сужаться, пока от него не останется почти ничего или совсем ничего», — заявил Смит.

Глава корпорации добавил, что Microsoft постарается обеспечить своим российским сотрудникам поддержку, которую они заслуживают.

Компания Microsoft в начале марта приостановила продажи своих продуктов и предоставление услуг в России из-за введения санкций. После компания объявила, что начала процесс по сокращению своей работы в стране, но пообещала выполнить свои обязательства перед клиентами.

По данным СМИ, российские пользователи в последние дни столкнулись с тем, что образы операционных систем Windows 10 и Windows 11 оказались недоступны для скачивания с официального сайта. Каждая попытка заканчивалась сообщением об ошибке. Но при включенном VPN-сервисе, который подменял страну, скачивание происходило.