Претензии водителей к новому ОСАГО связали с более полной базой данных

Чаще всего российские водители жалуются на неправильное применение коэффициента бонус-малус (КБМ). Они считают, что им присваивают слишком высокий КБМ, из-за чего ОСАГО становится дороже. Страховщики утверждают, что новая АИС ОСАГО видит всю страховую историю водителя и отменяет необоснованные скидки.

Об этом газете «Известия» сообщили в Центробанке. Доля жалоб на ОСАГО стала подавляющей от общего количества в адрес страховщиков. В ЦБ России сообщили, что в январе–сентябре текущего года поступило 23,2 тысячи жалоб, что на 28% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На ОСАГО пришлось 79,1% всех обращений, 18,4 тысячи. С несогласием начисления КБМ связаны 53,1% жалоб.

Страховщики объяснили изданию, что новая система АИС ОСАГО 2.0 стала видеть о водителях гораздо больше информации. Поэтому нужно учитывать не только количество обращений, но и их обоснованность.

«В ряде случаев водители становились виновниками аварий еще в 2018 году. В старой базе эти сведения могли не обновиться, и в 2019 году вместо справедливой надбавки водитель получил необоснованную скидку. Когда в 2020 году база обновилась и страхователю насчитали справедливую стоимость, он оказался недоволен и пошел жаловаться», — объяснили газете в Российском союзе страховщиков (РСА):

Заместитель генерального директора РЕСО-Гарантия Игорь Иванов напомнил, что на КБМ влияет количество страховых случаев. Учитываются только те аварии с участием водителя, в которых он был признан виновником ДТП.

Некорректное применение КБМ чаще всего связано с несвоевременным информированием страховщика об изменении данных при замене водительского удостоверения, паспорта, ошибки страхователя при заполнении данных водителей в заявлении на страхование, страховые случаи, которые не были учтены при расчете предыдущего значения КБМ.

Минкомсвязи и Центробанк отложили начало работы на территории России приложения «Помощник ОСАГО», которые планировалось на 1 ноября. Эксперты рынка нашли в нем ряд недостатков, и выразили сомнение, что оно будет удобным и полезным.