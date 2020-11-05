Полицейская машина перевернулась в центре Москвы

На Большой Лубянке перевернулся полицейский автомобиль. Движение транспорта временно ограничено — перекрыты две полосы.

Об этом «360» рассказал источник в экстренных службах. Он уточнил, что о происшествии сообщил сотрудник ДПС. Он уточнил, что в ДТП попала служебная газель по адресу Большая Лубянка, 5. При этом причину, по которой произошла авария, источник не уточнил.

В Сети появились видео с места событий. На кадрах видно, что машина перевернулась на бок посреди проезжей части. Рядом с ней находятся несколько правоохранителей. Место ДТП оградили, в результате перекрыты оказались две полосы.

В пресс-службе ГУМВД Москвы сообщили РИА «Новости», что полицейский автомобиль перевернулся после ДТП с легковушкой Renault.

«В результате аварии, по предварительной информации, пострадавших нет», — сказали там.