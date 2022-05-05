Политолог Орлов предложил расширить детские льготы на поезда на лето

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил распространить скидки для детей на железнодорожные билеты на летний период. Об этом сообщил RT.

Он пояснил, что сейчас дети старше 10 лет могут получить скидку в размере 50% от стоимости билета с 1 января до 31 мая и с 1 сентября до 31 декабря. При этом на лето, когда семьи с детьми ездят на отдых, эти льготы не распространяются.

«В целях поддержки семей с детьми, а также в ввиду неопределенной ситуации с авиасообщением в южные регионы, сокращением авиасообщения с рядом курортных стран из-за введения санкций в отношении российских авиаперевозчиков прошу вас оценить целесообразность распространения скидки в размере 50% на железнодорожные билеты для детей старше десяти лет и на летние месяцы», — говорится в обращении Орлова на имя министра транспорта Виталия Савельева.