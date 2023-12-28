Транспорт 28 декабря 2023, 11:45 Политолог Орлов предложил ограничить скорость электровелосипедов в зимний период

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В России предложили ввести ограничение максимальной скорости для электрических самокатов и велосипедов в зимнее время до 5 километров в час. Об этом сообщил RT со ссылкой на автора инициативы, директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова.

Он написал письмо с соответствующим предложением и направил его главе Минтранса Виталию Савельеву. Орлов отметил, что сейчас максимально допустимая скорость для средств индивидуальной мобильности установлена на отметке 25 километров в час. Однако норма не учитывает погодные условия, в том числе, в зимний период.

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Из-за снега тротуары становятся уже, а дорога — более скользкой. Поэтому передвижение на скорости 25 километров в час может быть опасны как для водителя, так и для пешеходов.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части снижения предельно допустимой скорости передвижения на средствах индивидуальной мобильности в зимний сезон до 5 километров в час», — сказано в письме.

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