Транспорт 14 марта 2023, 22:31 Политолог Горохов рассказал, как сэкономить время в метро Политолог Горохов посоветовал заранее готовиться к оплате проезда в метро

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Метро помогает значительно сэкономить время в пути. Однако, соблюдая ряд правил, можно значительно быстрее добраться до пункта назначения. Такой информацией поделился руководитель образовательного направления «Политология» в Северо-Западном институте управления — филиале РАНХиГС Виталий Горохов, сообщила Neva.Today.

По словам специалиста, чтобы не застопориться перед турникетом, стоит заранее подготовить средства оплаты. Кроме того, Горохов посоветовал не бежать по эскалатору.

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«Обычно люди держатся справа, давая возможность спешащим сбежать вниз по левой стороне, аналогичную картину можно ежедневно наблюдать на подъеме вверх. Но это не так эффективно, как если бы пассажиры стояли в два плотных ряда, справа и слева», — отметил эксперт.

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По его словам, если бы люди стояли в два ряда, пассажиропоток мог бы увеличиться на 30%.