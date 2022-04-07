Политик Мантуров заявил, что Aurus и китайские компании смогут заменить люксовые авто

Многие люксовые автомобильные компании приняли решение покинуть российский рынок в связи с ситуацией на Украине. Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что стране не составит труда найти альтернативу ушедшим компаниям. Об этом сообщил LIFE.

Политик подчеркнул, что на место брендовых фирм могут прийти Aurus и китайские компании. При этом на данный момент российская сторона уже проводит переговоры о сотрудничестве.

«У нас Aurus, и не только. У нас есть, например, китайские бренды, с которыми мы ведём сегодня дискуссию, которые могут заместить люксовые бренды. <…> Мы всегда параллельно ведём работу с альтернативными производителями и поставщиками», — заявил политик.