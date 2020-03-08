    08 марта 2020, 14:51

    Полисы ОСАГО сделали двойными. Это может подпортить жизнь водителям

    Дарья Бунякова

    Теперь на обратной стороне полиса ОСАГО будет информация о договоре КАСКО. Водителям не придется держать в машине кучу документов. Но эксперты уверены, что жизнь это никак не облегчит.
    Полисы ОСАГО сделали двойными. Это может подпортить жизнь водителям

    «Ранее один из депутатов предложил членам бывшего правительства РФ объединить полисы ОСАГО и КАСКО, не разобравшись, что это такое в принципе. Разница их в том, что ОСАГО — это обязательное страхование, а КАСКО — добровольное. И лично я не представляю, как их можно объединить», — отметил в разговоре с Ura.ru партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

    В свою очередь, председатель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук добавил, что новый полис может принести водителям дополнительные проблемы.

    «Я в этом вижу угрозу того, что страховщики могут отказывать в выдаче полиса ОСАГО в случае несогласия на получение КАСКО», — пояснил он.

    Форманчук предположил, что россиянам могут начать предлагать недорогие полисы, но они людям будут просто не нужны.

    Новый полис ОСАГО ввели с 8 марта, пишет RNS. Теперь информацию о КАСКО будут размещать на оборотной стороне ОСАГО. При этом сроки действия документов должны совпадать.