Полисы ОСАГО сделали двойными. Это может подпортить жизнь водителям

Теперь на обратной стороне полиса ОСАГО будет информация о договоре КАСКО. Водителям не придется держать в машине кучу документов. Но эксперты уверены, что жизнь это никак не облегчит.

«Ранее один из депутатов предложил членам бывшего правительства РФ объединить полисы ОСАГО и КАСКО, не разобравшись, что это такое в принципе. Разница их в том, что ОСАГО — это обязательное страхование, а КАСКО — добровольное. И лично я не представляю, как их можно объединить», — отметил в разговоре с Ura.ru партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

В свою очередь, председатель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук добавил, что новый полис может принести водителям дополнительные проблемы.

«Я в этом вижу угрозу того, что страховщики могут отказывать в выдаче полиса ОСАГО в случае несогласия на получение КАСКО», — пояснил он.

Форманчук предположил, что россиянам могут начать предлагать недорогие полисы, но они людям будут просто не нужны.

Новый полис ОСАГО ввели с 8 марта, пишет RNS. Теперь информацию о КАСКО будут размещать на оборотной стороне ОСАГО. При этом сроки действия документов должны совпадать.