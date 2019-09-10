Полисы ОСАГО подешевели

С начала 2019 года стоимость полиса ОСАГО для легковых автомобилей снизилась на 4%, сообщили в Центробанке. Основная причина снижения цены — январское расширение тарифного коридора.

Сейчас ОСАГО в среднем обходится автовладельцам в 5,3 тысячи рублей, подсчитала газета «Известия». Вместе с ним подешевели и страховые полисы КАСКО — в среднем на 5,4%.

Как подтвердили в Центробанке, действительно, к концу июня в среднем за страховку ОСАГО россияне выкладывали по 5,1 тысячи, в августе — 5,3 тысячи рублей. Снижение цен Банк России связывает с распространением франшиз и усеченных программ страхования. Кроме того, страховщики пытаются переманить к себе низкоубыточных клиентов.

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В частности, в компании «РЕСО-Гарантия» с начала 2019 года полисы ОСАГО в среднем подешевели на 3,3%, в «Согласии» — на 6%, в «Ингосстрахе» — на 11%. Одновременно с этим в «Тинькофф Страховании» полисы подорожали на 4,5%.

Реформа ОСАГО продолжается. Как отметил директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Евгений Шарапов, вскоре планируется отменить коэффициенты территории и мощности, при этом тарифный коридор будет расширен. В конечном итоге страховщики, вероятно, будут вообще предлагать индивидуальные цены.