Российским банкам дали возможность менять тарифный коридор по ОСАГО чаще одного раза в год. Таким образом регулятор и страховщики сумеют оперативно адаптироваться к новым экономическим условиям. При этом эксперты рассказали «Известиям», что на стоимость полиса влияют не только курсы валют и цена запчастей для ремонта.

По закону об ОСАГО, срок действия предельных базовых ставок не может быть менее одного года. Однако до конца 2022 года это положение «не подлежит применению». Исключение одобрено Госдумой, документы подписаны главой государства.

Эксперты отмечают, что это было ожидаемо, поскольку иначе было не вполне понятно, как в новых экономических условиях гипертрофированной инфляции и роста курса доллара будет выживать страховой бизнес. Они также допускают, что данное решение может быть продлено и в следующем году.

ОСАГО также подорожало, поскольку его стоимость зависит от величины выплат, а та — от цен на запчасти. По оценке экспертов, рост стоимости составил от 30% до 100%. Кроме того, наблюдается дефицит запчастей: пока не вполне ясно, как будет решаться эта проблема.

Причиной роста стоимости ОСАГО может стать и повышение выплат по страхованию здоровья и жизни. Ожидается, что такие выплаты будут повышены с текущих 500 тысяч до двух миллионов рублей. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) прогнозировали расширение тарифного коридора в 20% уже давно. Будет ли реформа проводиться в ближайшее время, неизвестно, но эксперты убеждены, что ее необходимость назрела.

Изменение тарифов сильнее всего скажется на стоимости полиса для автолюбителей с низким рейтингом вождения. Возросшие затраты на организацию ремонта по полису ОСАГО страховщики могут компенсировать удорожанием страховки именно для них. При этом страховые компании смогут снизить страховые премии для безаварийных водителей, но эксперты считают это маловероятным. Напротив, они опасаются, что для безубыточных водителей тарифы не подешевеют, но увеличатся для автомобилистов с повышенными рисками.