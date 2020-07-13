Полис ОСАГО могут сделать полностью электронным через 2 года

Полис ОСАГО может стать полностью электронным через два года. Соответствующий законопроект планируют внести в Госдуму РФ на этой неделе.

Один из авторов проекта, член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный объяснил, что в настоящий момент при наступлении страхового случая человек должен самостоятельно собрать справки и документы и предоставить их страховщику на бумажных носителях лично либо по почте.

Помимо прочего, потерпевшему нужно предоставить страховщику для осмотра поврежденное авто. Такое требование приводит к тому, что в некоторых регионах страхователь не получает качественное возмещение убытка, потому что для этого ему требуется явиться в офис своего страховщика, который находится за несколько тысяч километров, сообщила «Парламентская газета».

Выборный отметил, что эти проблемы являются препятствием для обеспечения страховой защиты граждан. По его словам, изменить ситуацию поможет именно электронный формат. Осмотр автомобиля страховщиком сможет осуществляться через обмен с потерпевшим фотографиями и видеозаписями. Также будут использоваться материалы из внешних источников.

«Речь идет, в том числе и о камерах, но данные с камер не будут абсолютным доказательством, если будут основания подозревать сбой, то это надо доказать и другие обстоятельства тоже будут приниматься во внимание», — отметил специалист.

Разработчики установили двухлетний переходный период для вступления предлагаемых нововведений в силу.