Полезные автомобильные лайфхаки: новый сезон «Маневра на 360»

На нашем телеканале стартует второй сезон программы «Маневр на 360». Каждую неделю по четвергам и субботам автоэксперт Андрей Ломанов будет рассказывать о необычных находках и хитростях автолюбителей, новостях автомира и о самых важных вещах: например, как правильно выбрать не только автомобиль, но и сопутствующие товары.

Эксперты из «МирусАвто» подскажут, на какие запчасти стоит потратиться и на чем можно действительно сэкономить. Реально работающие советы и лайфхаки проверят профессионалы: механики, инженеры, водители, гонщики и, конечно, наши зрители. Пристегнитесь, «Манёвр на 360» уже в эфире!