Важное 25 августа 2023, 12:38 Полеты из России в Мьянму восстановят после 30-летнего перерыва Росавиация: авиасообщение между Россией и Мьянмой восстановят спустя 30 лет Unsplash

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Россия и Мьянма вновь запустят авиасообщение между странами. Это произойдет впервые за последние 30 лет, сообщила пресс-служба Росавиации в своем Telegram-канале.

«Росавиация выдала авиакомпании Myanmar Airways International (Мьянма) разрешение на выполнение полетов по маршруту Мандалай — Новосибирск — Мандалай», — сообщили в ведомстве.

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Рейсы начнут выполнять с 5 сентября 2023 года два раза в неделю. Для этого используют самолеты А319. Росавиация отметила, что возобновление авиасообщения будет удобно как туристам, так и летающим по личным вопросам или по бизнесу гражданам из Юго-Восточной Азии.

Таким образом полеты из одной страны в другую восстановят впервые с 1993 года. С 1962 года и до перерыва рейсы выполняла авиакомпания «Аэрофлот». Ее самолеты доставляли пассажиров в город Янгон (Рангун).

Переговоры о возобновлении полетов между Россией и Мьянмой прошли в Москве в феврале 2023 года. Авиационные власти обсудили проект нового межправсоглашения о воздушном сообщении.