Polestar выпустит первый кроссовер 3 SUV

Внешним видом машина похожа на купе. В модели появятся светодиодные фары, ходовые огни в виде бумерангов, тонкие задние фонари, камеры вместо зеркал заднего вида и большие колеса. Производители решили также установить в автомобиль прозрачную крышу.

Салон оснастят 15-дюймовым сенсорным дисплеем и цифровой приборной панелью. Технические особенности машины пока не раскрываются.

Представят Polestar 3 SUV в 2021 году.