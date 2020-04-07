Polestar выпустит первый кроссовер 3 SUV
Автомобильный бренд Polestar впервые начнет выпуск кроссовера 3 SUV. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на сайт Motor1.
Внешним видом машина похожа на купе. В модели появятся светодиодные фары, ходовые огни в виде бумерангов, тонкие задние фонари, камеры вместо зеркал заднего вида и большие колеса. Производители решили также установить в автомобиль прозрачную крышу.
Салон оснастят 15-дюймовым сенсорным дисплеем и цифровой приборной панелью. Технические особенности машины пока не раскрываются.
Представят Polestar 3 SUV в 2021 году.