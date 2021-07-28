Компания Subaru выпустит новое поколение модели WRX

Японская компания Subaru представила тизер седана WRX нового поколения. Машину представят 19 августа в ходе мотор-шоу в Нью-Йорке. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на официальный сайт компании.

Прообразом нового автомобиля послужил концепт-кар Subaru Viziv Performace. В центре капота будет расположен массивный воздухозаборник. Автомобиль получит 4-литровый турбодвигатель с двумя вариантами мощности — 300 и 400 лошадиных сил. Модель получит вариатор. Но при желании его можно будет оснастить механической коробкой передач.