Появился тизер нового кроссовера от Mercedes-Benz
Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz выложил в Сеть первое изображение нового кроссовера Mercedes-Maybach, официальная презентация которого состоится завтра на выставке в Гуанчжоу (Китай). Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на профильные СМИ.
По данным издания, модель построена на базе внедорожника Mercedes-Benz GLS. Новинка получила сиденья с функцией массажа, пятизонный климат-контроль, а также светодиодные фары. Кроме того, кроссовер оснастили мультимедийной системой с большим экраном и решеткой радиатора с вертикальными планками. Отмечается, что серийное производство Mercedes-Maybach будет налажено на заводе компании, который находится в Алабаме (Соединенные Штаты).