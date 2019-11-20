Появился тизер нового кроссовера от Mercedes-Benz

По данным издания, модель построена на базе внедорожника Mercedes-Benz GLS. Новинка получила сиденья с функцией массажа, пятизонный климат-контроль, а также светодиодные фары. Кроме того, кроссовер оснастили мультимедийной системой с большим экраном и решеткой радиатора с вертикальными планками. Отмечается, что серийное производство Mercedes-Maybach будет налажено на заводе компании, который находится в Алабаме (Соединенные Штаты).