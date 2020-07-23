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    23 июля 2020, 14:19

    Появился тизер нового кроссовера Kia Sonet

    Дарья Морозова

    Компания Kia представила первый тизер нового кроссовера Sonet. Об этом сообщила газета «Известия».

    По данным пресс-релиза, автомобиль выйдет до конца текущего лета. Известно, что в первую очередь модель предназначена для индийского рынка. Производство будет запущено на местном заводе компании. Но автомобиль появится и в других странах.

    Ранее чешская компания Skoda сообщила, когда представит свой первый электрический кроссовер Enyaq iV. Премьера назначена на 1 сентября.

    Новости SMI.FM