Появилось видео, снятое на месте ДТП на Минском шоссе

На месте ДТП на 24-м километре Минского шоссе до сих пор работают пожарно-спасательные подразделения. Движение по трассе частично восстановлено, но пробка растянулась на несколько километров.

Источник «360» сообщил, что двое серьезно пострадавших в аварии извлечены из машин и в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

На Минском шоссе столкнулись большегрузная фура, легковой автомобиль и грузовая газель. Ее кабина полностью деформирована.

Причины и обстоятельства аварии выясняются.