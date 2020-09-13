Появилось видео, снятое на месте ДТП на Минском шоссе
На месте ДТП на 24-м километре Минского шоссе до сих пор работают пожарно-спасательные подразделения. Движение по трассе частично восстановлено, но пробка растянулась на несколько километров.
Источник «360» сообщил, что двое серьезно пострадавших в аварии извлечены из машин и в тяжелом состоянии доставлены в больницу.
На Минском шоссе столкнулись большегрузная фура, легковой автомобиль и грузовая газель. Ее кабина полностью деформирована.
Причины и обстоятельства аварии выясняются.