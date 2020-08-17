Появились снимки обновленного седана Kia Rio

Отмечается, что на снимки попал лишь наружный дизайн модели. Нет информации ни о технических характеристиках новинки, ни об отличительных особенностях салона.

По данным издания, по сравнению с предыдущей версией машина стала больше на 20 мм, а бамперы — более рельефными. Кроме того радиаторная решетка получила другие очертания, а дизайн колес изменился.