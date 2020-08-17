Появились снимки обновленного седана Kia Rio
Южнокорейский автомобилестроитель Kia показал модернизированную версию седана Rio для российского рынка. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на профильные СМИ.
Отмечается, что на снимки попал лишь наружный дизайн модели. Нет информации ни о технических характеристиках новинки, ни об отличительных особенностях салона.
По данным издания, по сравнению с предыдущей версией машина стала больше на 20 мм, а бамперы — более рельефными. Кроме того радиаторная решетка получила другие очертания, а дизайн колес изменился.