Появились первые фото упрощенного УАЗ «Патриот» | 360°

Транспорт 10 сентября 2022, 21:58 Поделиться Telegram

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Viber Появились первые фото упрощенного УАЗ «Патриот» Снимки упрощенной версии УАЗ «Патриот» появились в Сети «ВКонтакте»

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Автолюбители получили возможность первыми увидеть новый внедорожник УАЗ «Патриот», выпущенный по упрощенным технологиям. Как сообщило издание «Экономика сегодня», снимки новой модели Ульяновского автозавода распространились по социальным сетям.

Пока неизвестно, каких именно опций не досчитаются владельцы нового автомобиля. Но специалисты уже отметили, что руль взят из модели образца начала нулевых.

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Ульяновский автозавод еще в июле сообщил, что в связи с нехваткой комплектующих начнет выпуск упрощенных моделей внедорожников. Но что именно изменилось в новом автомобилей пока неизвестно.

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