Транспорт 28 декабря 2022, 18:53 Появилась спецверсия универсала Forester от Subaru

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Японский автомобилестроитель Subaru выпустила специальную модель универсала Forester, которая получила название XT-Edition. Ее выпуск приурочен к 50-летию с момента выхода полноприводных машин компании. Об этом написали «Известия» со ссылкой на профильные СМИ.

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Модель базируется на авто в комплектации Sport. Она получила задний спойлер, 18-дюймовые легкосплавные диски, и салон, выполненный из искусственной кожи. Машину оснастили оппозитным турбомотором объемом 1,8 литра и мощностью 177 «лошадок». Стартовая стоимость Forester XT-Edition на японском рынке составляет 3 355 000 иен (около 1 755 000 рублей).