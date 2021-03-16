Похороны службы такси устроили в Башкирии. Видео

Таксисты из Стерлитамака устроили похороны службы такси, которая прекратит свою работу 17 марта. В основном к акции присоединились машины черного цвета.

Траурная процессия проехала по центральным улицам города. Десятки автомобилей из таксопарка были украшены черными шарами. На первую машину из автоколонны установили прощальный венок.

Городские таксисты объединились, чтобы попрощаться с таксомоторной компанией, которая многие годы работала в Стерлитамаке. Однако недавно активы таксопарка выкупил популярный федеральный агрегатор, после чего тот перестал работать. Заказы больше не поступают. С 17 марта компания прекращает свою деятельность.

«Это было очевидно, что они скоро исчезнут. Машин становится меньше, а федералов — больше. Все пользуются одной компанией в основном. Ладно, главное, чтобы таксисты себе работу нашли», — слова местного жителя Федора М. привел Bash.news.