Погрешность по недоливу бензина на российских АЗС предложили увеличить

С 1 октября в силу вступил новый национальный стандарт о топливных колонках на АЗС. В документе сохранили старую норму с погрешностью в 0,25%.

Но в ходе обсуждения и с учетом принципов «регуляторной гильотины» по отмене прошлых норм, на заседании приняли решение установить пределы погрешности в пределах 0,5%. Такое предложение направили в Министерство энергетики.

В пресс-службе Росстандарта пояснили, что представители заправочной отрасли рассказали, что технически невозможно обеспечить в реальных условиях погрешность на уровне 0,25%. Кроме того, этому мешают разница в климатических условиях. Для того, чтобы колонка не ошибалась ни на одну каплю, то ее надо технически переоборудовать, что приведет к дополнительным издержкам.

Принятый национальный стандарт также предусматривает создание защиты для программного обеспечения АЗС от несанкционированного вмешательства. Прошлый регулирующий документ от 1989 года не учитывал этот момент. Кроме того, принципы технологии и эксплуатации оборудования на АЗС сильно изменились.