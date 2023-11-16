16 ноября 2023, 21:21
Погода не помешала работе аэропорта Домодедово — СМИ
АГН «Москва»: аэропорт Домодедово не прекратил работу из-за непогоды
Сегодня в столице идет мокрый снег, но, несмотря на непогоду, аэропорт Домодедово не отменил и не задержал ни одного рейса. Об этом сообщило АГН «Москва».
«Аэропорт Домодедово сообщил, что отмен и задержек рейсов по погодным условиям нет, работает в штатном режиме», — уточнили журналисты.
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По данным Гидрометцентра России, сегодня в столице пройдет мокрый снег, а температура воздуха составит ноль градусов. Это повлечет за собой плохую видимость, а ночью — образование гололедицы.
Аэропорт Домодедово
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