Транспорт 16 ноября 2023, 21:21 Погода не помешала работе аэропорта Домодедово — СМИ АГН «Москва»: аэропорт Домодедово не прекратил работу из-за непогоды РИА «Новости»

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Сегодня в столице идет мокрый снег, но, несмотря на непогоду, аэропорт Домодедово не отменил и не задержал ни одного рейса. Об этом сообщило АГН «Москва».

«Аэропорт Домодедово сообщил, что отмен и задержек рейсов по погодным условиям нет, работает в штатном режиме», — уточнили журналисты.

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По данным Гидрометцентра России, сегодня в столице пройдет мокрый снег, а температура воздуха составит ноль градусов. Это повлечет за собой плохую видимость, а ночью — образование гололедицы.