Водителей с плохой репутацией намерены убрать из такси. Поездки подорожают?

Мэрия Москвы планирует к концу 2020 года запустить электронный сервис проверки цифровых профилей таксистов. С его помощью можно будет следить за переработками водителей и отсекать от агрегаторов тех, у кого плохая репутация.

Смертность в авариях с участием автомобилей такси выросла на 81%, говорится в материале газеты «Известия». Также возросло число жалоб на работу таксистов.

Как считают в Общероссийском народном фонде (ОНФ), одна из главных причин падения уровня сервиса — это сокращение дохода сотрудников такси. Сейчас для поддержания прежнего заработка водителю приходится брать больше заказов, что ведет к переутомлению. Отсюда повышается аварийность, и водители становятся более грубыми с пассажирами.

Кроме того, таксисты бывают с судимостью или находящиеся в розыске. А поскольку проверить иностранных водителей практически невозможно, появился рынок поддельных водительских прав стран, чьим гражданам разрешено работать в России, говорят эксперты.

Новый онлайн-сервис будет запрашивать сведения у МВД и базы разрешений такси, из которых и составит портрет водителя. Кроме того, он сможет регулировать режим работы и отдыха таксистов.

Правда, есть риск, что внедрение новой системы проверки и слежения может поднять стоимость поездки для пассажира, считают эксперты. Однако если заставить агрегаторы снизить процентную ставку, изменений в цене не будет.