Транспорт 15 декабря 2023, 11:52 Поездки на такси подорожали вдвое из-за непогоды в Москве РИА «Новости»: цены на поездки на такси выросли вдвое в Москве из-за непогоды РИА «Новости»

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Из-за непогоды цены на поездки в такси в Москве выросли вдвое. Об этом сообщило РИА «Новости».

Спрос на машины превысил предложение, машин стало не хватать. Этим и объясняется рост стоимости поездки. Такая мера должна привлечь на линию больше водителей и таким образом нормализовать цены.

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Столица за сутки обновила рекорд по высоте снежного покрова. Сугробы практически достигли полметра. Москвичам также порекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ограничить цены на такси в непогоду. Парламентарий обратился с этой инициативой в министерство транспорта.