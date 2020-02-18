Поездки на поездах станут бесплатными для ветеранов Великой Отечественной войны

Ветеранам Великой Отечественной войны для поездки на поезде в любую точку России больше не нужно покупать билет. Теперь проезд для них бесплатный. При этом действовать он будет не только в этом году, а всегда.

Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступил генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров.

Он отметил, что это правило распространяется на самого перевозчика и на все дочерние компании РЖД.

«В Российских железных дорогах, ФПК и подразделениях принято решение о бесплатной перевозке ветеранов с одним сопровождающим не только в течение этого года, это решение будет действовать всегда», — заявил он на первом заседании оргкомитета «Наша Победа».

Как отметили в пресс-службе партии, право на бесплатный проезд получит и человек, который будет сопровождать ветерана в поездке.