Транспорт 14 декабря 2023, 17:50 Поездка по трассе М-12 от Москвы до Казани обойдется в 4,5 тысячи рублей «Автодор»: стоимость проезда по М-12 от Москвы до Казани составит 4481 рубль РИА «Новости»

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Поездка по трассе М-12 «Восток» от Москвы до Казани на легковушке будет стоить 4481 рубль. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе «Автодора».

«Тарифы на проезд по открытым ранее участкам М-12 „Восток“ после запуска движения от Москвы до Казани останутся без изменений», — передали в компании.

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До конца года планируют открыть движение по всем 810 километрам трассы М-12. В компании также напомнили о программе лояльности: пользователи транспондера T-pass могут получить скидку до 15%.

Ранее движение на М-4 «Дон» в Воронежской области открыли в обоих направлениях. Трассу перекрывали из-за крупного ДТП на 662-м километре: водитель большегруза не справился с управлением и врезался в опору цифрового стенда, который потом рухнул на проезжую часть.