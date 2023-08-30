30 августа 2023, 11:46
Поездам Псков — Москва добавят дополнительные вагоны из-за закрытия аэропорта
РЖД: в состав поездов Псков — Москва добавили вагоны из-за закрытия аэропорта
Дополнительные вагоны добавят поездам Псков — Москва из-за временного закрытия псковского аэропорта. Об этом РИА «Новости» сообщили в РЖД.
По словам представителей компании, в состав поезда № 9/10 Москва — Псков включили один купейный и один плацкартный вагон. Это обеспечило дополнительные 90 мест.
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В составе поезда № 63/64 Псков — Москва добавят два плацкартных вагона. Таким образом, для пассажиров будут доступны более 100 мест.
«В случае необходимости дополнительные вагоны будут включены в составы данных поездов до открытия городского аэропорта», — заключили в компании.
Аэропорт Пскова закрыли 30 августа после отражения атаки беспилотников. Губернатор региона Михаил Ведерников пояснил, что это необходимо для оценки причиненного ущерба объекта. Он также подчеркнул, что в результате уничтожения БПЛА никто не пострадал.
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