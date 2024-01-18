Транспорт 18 января 2024, 21:03 Поезда задержались на двух направлениях МЖД МЖД: на МЦД-4 и Горьковском направлении задержались поезда Freepik

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Поезда Горьковского направления и МЦД-4 задержались в обе стороны по техническим причинам. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

«МЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и принимает все необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов», — добавили в ведомстве.

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В Москве на станции Электрозаводская МЦД-3 задымилась электричка, отмечал сайт «Москва онлайн».

По данным издания, тамбур одного из вагонов заволокло дымом. Машинисту пришлось остановить поезд, а пассажиров экстренно эвакуировали.

В пресс-службе Московской железной дороги сообщили, что пожарные быстро ликвидировали задымление, а ЧП не повлияло на расписание следования поездов.