Поезда задержали в Вологодской и Ярославской областях из-за повреждения линий связи
Из-за обрыва проводов ряд поездов и электричек задержали в Вологодской и Ярославской областях. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Северной железной дороги (СЖД).
По данным издания, в Ярославской области в ночь на 28 октября сильный ветер повредил контактную сеть и линии связи на следующих участках: Вологда — Данилов, Рыбинск — Сонково и Ярославль — Александров. В итоге пришлось задержать три пригородные электрички и 11 пассажирских поездов.
СЖД извинилась за доставленные неудобства и заверила, что для восстановления движения по графику предпринимаются все меры.