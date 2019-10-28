Поезда задержали в Вологодской и Ярославской областях из-за повреждения линий связи

По данным издания, в Ярославской области в ночь на 28 октября сильный ветер повредил контактную сеть и линии связи на следующих участках: Вологда — Данилов, Рыбинск — Сонково и Ярославль — Александров. В итоге пришлось задержать три пригородные электрички и 11 пассажирских поездов.

СЖД извинилась за доставленные неудобства и заверила, что для восстановления движения по графику предпринимаются все меры.