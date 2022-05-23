Поезда «Таврия» из Петербурга в Евпаторию начнут работу с 26 мая

Курсирование поезда № 179/180 «Таврия» между Петербургом и Евпаторией начнется с 26 мая. Движение поезда организовала компания «Гранд Сервис Экспресс». Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на телеканал «Санкт-Петербург».

Маршрут будет действовать до 1 октября. Из Санкт-Петербурга поезд будет отправляться в 19:16. Спустя две ночи и один день он будет прибывать в Евпаторию в 12:40.

«Поезд проходит через региональные центры: Тверь, Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону. В Крыму поезд делает остановки на станциях Керчь, Багерово, Семь Колодезей, Владиславовка, Джанкой и Саки», — сообщили в пресс-службе компании.