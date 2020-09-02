Поезда с искусственным интеллектом начали тестировать в России

Специалисты РЖД начали испытания первых российских поездов с искусственным интеллектом. Такой транспорт поможет сократить число аварий, происходящих из-за человеческого фактора.

«Мы уже сделали 10 опытных локомотивов, они поступили на тестирование в РЖД. Сейчас проходит один из этапов испытаний для сертификации продукта. Если все получится, то безопасность на железных дорогах России сильно изменится, искусственный интеллект должен свести к минимуму число ЧП из-за человеческого фактора», — привел ТАСС слова директора компании-разработчика Cognitive Pilot Ольги Усковой.

Она пояснила, что техника просто не даст человеку сделать ту или иную ошибку. Все поезда оснащены системой Cognitive Rail Pilot. Этот комплекс может с помощью технического зрения увидеть на путях другие поезда, людей, стрелки и так далее. Система способна оценить обстановку и предупредить машиниста об опасности. Если человек не отреагирует на сигнал, то искусственный интеллект сам примет решение.

Ускова подчеркнула, что пока никто в мире не применяет такую технологию. В этом плане Россия может стать первой. Компания планирует завершить испытания и получить разрешение на промышленное производство уже осенью 2020 года. Кроме того, российской технологией заинтересовались транспортные компании Европы.