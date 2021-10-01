Поезда с душевыми кабинами запустят в России

Новые туристические поезда, оснащенные залами и душевыми кабинами, запустят в России. Об этом сообщила «Общественная служба новостей» со ссылкой на пресс-службу АО «Федеральная пассажирская компания».

Запустить подобные составы планируют с 2022 года. Каждый вагон будет оснащен двумя блоками, в которых будет располагаться по три душевых, разделенных перегородками и шторками, а также одна индивидуальная кабинка.

Также в вагонах создадут раздевалки и комнаты отдыха, оснащенные столами, диванами и полом с подогревом, передали «Дни.ру».