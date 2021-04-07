Поезда пустили по новому путепроводу над трассой М-1 в Подмосковье

Поезда на участке Кубинка-1 — Акулово Большой Московской окружной железной дороги впервые пошли по новому путепроводу. Он находится над 63-м километре трассы М-1 «Беларусь». Об этом сообщили в госкомпании «Автодор».

На этом участке планируют возвести три новых мостовых сооружения под железнодорожные пути, написала «Российская газета». Арочный пролет нового сооружения сделали еще в феврале 2020 года. Монтаж второй арки начался в марте. Переключить движение поездов на нее планируется уже в мае.

После этого старый двухпутный путепровод разберут, и можно будет смонтировать последнюю арку. Работы над ней планируют начать в июне, а к концу лета по всем новым мостовым сооружениям пойдут составы.

Каждый путепровод — самостоятельная арочная конструкция. Одна арка со смотровыми ходами весит 682,5 тонны, их длина — 98,2 метра. Строительство железнодорожных путепроводов проходит в рамках проекта реконструкции М-1 «Беларусь» с 45-го по 66-й километр. Работы на этом участке должны заверить до конца 2021 года.