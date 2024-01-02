Транспорт 02 января 2024, 05:56 Поезда попали в пробку в Челябинской области Ura.ru: пробка из поездов образовалась в Челябинской области Freepik

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Четыре пассажирских поезда попали в пробку в районе Аргаяша в Челябинской области. Об этом сообщило издание Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).

«Первого января в 19:14 по местному времени на участке Аргаяш — Бижеляк Южно-Уральской железной дороги по техническим причинам задержан пассажирский поезд № 149 сообщением Челябинск — Санкт-Петербург. Прогнозируется задержка поездов более двух часов», — рассказали в ЮУЖД.

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Задержка также коснулась трех пригородных поездов: № 7009 «Челябинск — Екатеринбург», № 6903 «Челябинск — Верхний Уфалей» и № 7010 «Екатеринбург — Челябинск».

В понедельник, 1 января, два передних вагона скоростного поезда сошли с рельсов в Сан-Франциско. После аварии оба вагона загорелись. На место прибыли пожарные и медики, всех пассажиров эвакуировали. В результате аварии пострадали несколько человек, их отправили в больницы. Движение на железнодорожной линии остановили до конца дня.