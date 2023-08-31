Транспорт 31 августа 2023, 13:59 Поезда по маршруту МЦД-3 обновят до конца следующего года Дептранс Москвы обновит все поезда по маршруту МЦД-3 до конца 2024 года Сайт мэра и правительства Москвы

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Оставшиеся на нескольких направлениях МЦД-3 старые поезда заменят на новые модели до конца 2024 года. Об этом рассказали в Telegram-канале столичного дептранса.

Как подчеркнули в ведомсте, на линии наземного метро от Зеленограда-Крюково до Ипподрома уже сейчас ездят только новые поезда — это современные ЭП2Д, «Иволга 3.0» и «Ласточка». Надежные, но более старые составы остаются только на маршрутах дальнего пригорода Казанского и Ленинградского направлений.

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«Сейчас доля новых составов достигла здесь почти 70%, а уже в 2024 году парк поездов обновим полностью. Поездки будут комфортными не только для пассажиров МЦД-3, но и для жителей дальнего пригорода», — заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он добавил, что плавный ход, комфортные сиденья, места для колясок и велосипедов, а также климат-контроль и много дополнительных поручней для более безопасного движения предусмотрены в современных поездах, которые составляют подавляющее большинство на МЦД-3.

Ранее москвичам рассказали о запуске нового маршрута в связи со скорым открытием МЦД-4. Автобусы будут следовать из поселения Московский до станции Толстопальцево.