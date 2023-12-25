Транспорт 25 декабря 2023, 11:32 Поезда на зеленой ветке метро в Москве начнут обновлять в 2024 году Сервисный центр производителя вагонов метро открыли в электродепо «Сокол» Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве в электродепо «Сокол» Замоскворецкой линии метро заработал сервисный центр производителя вагонов компании «Метровагонмаш». Со следующего года на этой ветке начнется обновление составов, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«По поручению Сергея Собянина готовимся к началу обновления составов Замоскворецкой линии. Переобучаем машинистов и открываем новый сервисный центр производителя в депо „Сокол“», — рассказал он.

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Ликсутов добавил, что в Москве уже в 15 действующих депо заработали сервисные центры производителя, которые обслуживают вагоны в течение 30 лет по контракту жизненного цикла. По ним обслуживается уже свыше 60% составов. Эта мера помогла сэкономить миллиарды рублей и повысить качество обслуживания поездов.

Также в Москве обновили фасады четырех городских вокзалов МЦД. Их оснастили световыми вывесками с логотипом и номерами диаметров.

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