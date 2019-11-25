  • Поезда на МЦД увеличат до 11 вагонов и сделают бесплатными на 2 недели — Воробьев

    25 ноября 2019, 00:20

    Кирилл Фролов

    Электрички Московских центральных диаметров (МЦД) решили увеличить из-за большого количества пассажиров. На ближайшие две недели проезд в них будет бесплатным, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
    Поезда на МЦД увеличат до 11 вагонов и сделают бесплатными на 2 недели — Воробьев

    По словам главы региона, в рабочие дни МЦД уже воспользовались более 500 тысяч человек. Из-за большого пассажиропотока с 25 ноября число вагонов всех поездов на МЦД-2 Нахабино — Подольск увеличат до 10-11.

    Поезда на МЦД увеличат до 11 вагонов и сделают бесплатными на 2 недели — Воробьев | Изображение 1
    Источник фото: Андрей Воробьев / «ВКонтакте»

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    На МЦД-1 (связывает подмосковные Лобню и Одинцово) дополнительные вагоны добавят в течение ближайших 15 дней, подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Кроме того, Центральная пригородная пассажирская компания на ближайшие две недели вводит бесплатный проезд на всех электричках Московских центральных диаметров.

    Первый и второй центральные диаметры запустили 21 ноября. Всего планируется открыть пять диаметров, по которым будут курсировать быстрые электрички через Москву в ближнее Подмосковье.