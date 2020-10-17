Поезда МЦК будут реже ходить в субботу

В субботу, 17 октября, из-за строительства Северо-Восточной хорды (СВХ) на МЦК увеличится интервал движения поездов. Несколько станций закроют, но попасть на них все равно получится.

В связи со строительством Северо-Восточной хорды интервал движения поездов на Московском центральном кольце (МЦК) будет увеличен до восьми минут в субботу. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе подземки.

Кроме того, 17 октября поезда при движении против часовой стрелки не будут останавливаться на станциях «Ростокино», «Коптево» и «Балтийская».

Если пассажирам нужно выйти, например, на «Коптево», следует доехать до «Стрешнего» и пересесть в поезд, следующий в обратном направлении. Если в планах поездка до «Ростокино», то нужно ехать до «Ботанического сада», а потом выйти из вагона и пересесть в вагон, идущий обратно, передает «Газета.ru».

В середине августа руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что построены шесть из восьми участков СВХ общей протяженностью дорог 75 километров. Суммарно возведены 56 эстакад, тоннель, мост и 13 пешеходных переходов.