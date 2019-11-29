  • Поезда МЦД перевезли за неделю более 3 млн человек

    29 ноября 2019, 09:38

    Александра Ломейко

    Два первых Московских центральных диаметра за первую неделю работы перевезли уже свыше трех миллионов пассажиров. Этот показатель назвали рекордным.
    Поезда МЦД перевезли за неделю более 3 млн человек

    Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заметил, что по остальным направлениям в среднем за год число поездок выросло на 0,2-0,3%. Его слова привел официальный портал городского правительства.

    «Это рекорд, никогда на пригородных железнодорожных направлениях так не увеличивалось количество поездок», — подчеркнул Ликсутов.

    Новые «Иволги» и парковки. МЦД продолжат делать удобнее для пассажиров

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    На МЦД-1 (Одинцово — Лобня) за указанный период свершено свыше 1,48 миллиона поездок. На МЦД-2 (Нахабино — Подольск) в течение недели проехали более 1,656 миллиона раз. Всего пассажиры активировали около 3,7 миллиона карт «Тройка».

    С 9 декабря на МЦД-1 увеличат с семи до 11 количество вагонов в поездах «Иволга». В часы пик благодаря этому появится 57 тысяч новых пассажирских мест.

    Линии диаметров МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 Курско-Рижский» открыли 21 ноября. Поезда МЦД, в отличие от обычных электричек, не привязаны к конкретным вокзалам. Их маршруты проходят всю Москву насквозь.

    С началом работы первых диаметров у пассажиров появилось множество удобных вариантов для пересадок на другие виды транспорта. Кроме того, в течение 90 минут пассажиры могут бесплатно пересесть на метро и МЦК. В течение двух недель бесплатным останется и проезд по самим диаметрам.