Поезда МЦД перевезли за неделю более 3 млн человек
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заметил, что по остальным направлениям в среднем за год число поездок выросло на 0,2-0,3%. Его слова привел официальный портал городского правительства.
«Это рекорд, никогда на пригородных железнодорожных направлениях так не увеличивалось количество поездок», — подчеркнул Ликсутов.
Новые «Иволги» и парковки. МЦД продолжат делать удобнее для пассажировПодробнее
На МЦД-1 (Одинцово — Лобня) за указанный период свершено свыше 1,48 миллиона поездок. На МЦД-2 (Нахабино — Подольск) в течение недели проехали более 1,656 миллиона раз. Всего пассажиры активировали около 3,7 миллиона карт «Тройка».
С 9 декабря на МЦД-1 увеличат с семи до 11 количество вагонов в поездах «Иволга». В часы пик благодаря этому появится 57 тысяч новых пассажирских мест.
Линии диаметров МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 Курско-Рижский» открыли 21 ноября. Поезда МЦД, в отличие от обычных электричек, не привязаны к конкретным вокзалам. Их маршруты проходят всю Москву насквозь.
С началом работы первых диаметров у пассажиров появилось множество удобных вариантов для пересадок на другие виды транспорта. Кроме того, в течение 90 минут пассажиры могут бесплатно пересесть на метро и МЦК. В течение двух недель бесплатным останется и проезд по самим диаметрам.