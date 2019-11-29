Поезда МЦД перевезли за неделю более 3 млн человек

Два первых Московских центральных диаметра за первую неделю работы перевезли уже свыше трех миллионов пассажиров. Этот показатель назвали рекордным.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заметил, что по остальным направлениям в среднем за год число поездок выросло на 0,2-0,3%. Его слова привел официальный портал городского правительства.

«Это рекорд, никогда на пригородных железнодорожных направлениях так не увеличивалось количество поездок», — подчеркнул Ликсутов.

Новые «Иволги» и парковки. МЦД продолжат делать удобнее для пассажиров Подробнее

На МЦД-1 (Одинцово — Лобня) за указанный период свершено свыше 1,48 миллиона поездок. На МЦД-2 (Нахабино — Подольск) в течение недели проехали более 1,656 миллиона раз. Всего пассажиры активировали около 3,7 миллиона карт «Тройка».

С 9 декабря на МЦД-1 увеличат с семи до 11 количество вагонов в поездах «Иволга». В часы пик благодаря этому появится 57 тысяч новых пассажирских мест.

Линии диаметров МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 Курско-Рижский» открыли 21 ноября. Поезда МЦД, в отличие от обычных электричек, не привязаны к конкретным вокзалам. Их маршруты проходят всю Москву насквозь.

С началом работы первых диаметров у пассажиров появилось множество удобных вариантов для пересадок на другие виды транспорта. Кроме того, в течение 90 минут пассажиры могут бесплатно пересесть на метро и МЦК. В течение двух недель бесплатным останется и проезд по самим диаметрам.