Поезда МЦД перевезли рекордное число пассажиров утром 26 ноября

Первые два Московских центральных диаметра установили очередной рекорд по пассажиропотоку. На утро вторника составы МЦД перевезли рекордное количество людей — 196 тысяч.

Статистику привел мэр столицы Сергей Собянин, рассказав о востребованности нового вида общественного транспорта в Twitter. «МЦД сегодня до девяти утра перевезли рекордное количество пассажиров — 196 тысяч», — написал Собянин во вторник, 26 ноября.

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С 25 ноября проезд на Московских центральных диаметрах сделали бесплатным. Денег за проезд не будут брать две недели. На МЦД-2 с понедельника все составы «Иволга» стали длиннее — их увеличили до 10-11 вагонов. На МЦД-1 количество вагонов планируют увеличить в течение ближайших 15 дней, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Поезда по диаметрам курсируют с 05:30 до 01:00. Дневных окон в их расписании нет. По 8 декабря с пассажиров будут брать плату только за пересадку в метро по действующим для подземки тарифам. В границах Московской области бесплатно смогут ездить пассажиры дальних зон Курского, Рижского, Савеловского и Белорусского направлений.

Турникеты отключат, что провести дополнительное тестирование билетной системы ЦППК. Исключение составят экспрессные маршруты — контроль на них будет работать.