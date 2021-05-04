Поезда между РФ и Финляндией намерены запустить летом

Заместитель гендиректора холдинга ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов прокомментировал вопрос восстановления железнодорожного сообщения между Россией и Финляндией. Топ-менеджера процитировал ТАСС.

Отмечается, что РЖД рассчитывает на возобновление ж/д сообщения уже этим летом. При этом между странами смогут ездить отбельные категории граждан.

«Это пока будет не туристический сегмент, это будет сегмент перевозок, которые идут по постановлению правительства, это прежде всего дипломаты, лица, имеющие двойное гражданство и так далее», — приводит слова Пегова РИА ФАН.

По данным информагентства, скорее всего возобновится движение поезда «Аллегро», который соединяет Хельсинки и Санкт-Петербург. Конкретных дат пока неизвестно. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом будет принимать окончательно решение.

«Совместно с финскими железными дорогами будем стараться хотя бы несколькими парами поездов это движение летом начать осуществлять. Дальше все будет зависеть от эпидемиологической ситуации и прививочной кампании», — добавил Пегов.