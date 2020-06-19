Поезда из Петербурга в Севастополь начнут курсировать с 1 июля
Компания «Гранд Сервис Экспресс» с 1 июля запустит поезда «Таврия» между Санкт-Петербургом и Севастополем с остановкой в Москве. Об этом сообщил сайт kp.ru.
«Поезд по направлению из Санкт-Петербурга в Севастополь будет прибывать на Казанский вокзал в 22:25. Стоянка поезда — 53 минуты. Состав, следующий в обратном направлении, будет останавливаться в Москве в 01:30 и отправляться далее, в Санкт-Петербург, в 02:09», — рассказали в компании.
Продажи билетов для посадки или высадки в Москве стартуют 22 июня.
В поездах есть светильники, климат-контроль, розетки. Помимо этого, можно воспользоваться сервисом «Таврия» — онлайн-библиотека, кино и музыка.