Поезда из Петербурга в Севастополь начнут курсировать с 1 июля

«Поезд по направлению из Санкт-Петербурга в Севастополь будет прибывать на Казанский вокзал в 22:25. Стоянка поезда — 53 минуты. Состав, следующий в обратном направлении, будет останавливаться в Москве в 01:30 и отправляться далее, в Санкт-Петербург, в 02:09», — рассказали в компании.

Продажи билетов для посадки или высадки в Москве стартуют 22 июня.

В поездах есть светильники, климат-контроль, розетки. Помимо этого, можно воспользоваться сервисом «Таврия» — онлайн-библиотека, кино и музыка.