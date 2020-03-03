Поезда из Мурманска в Симферополь будут останавливаться на станции Арзамас

По данным информагентства, станция Арзамас будет открыта в обоих направлениях.

«Русская планета» рассказала, что поезда начнут курсировать через нижегородскую станцию с конца апреля. Ранее она была доступна только для пассажиров, которые ехали из Симферополя в Мурманск. На обратном пути Арзамас считался технической станцией.