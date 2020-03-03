Поезда из Мурманска в Симферополь будут останавливаться на станции Арзамас
Компания-оператор перевозок «Гранд Сервис Экспресс» сообщила, что поезд, следующий из Мурманска в Симферополь, будет останавливаться на станции Арзамас, передает ТАСС.
По данным информагентства, станция Арзамас будет открыта в обоих направлениях.
«Русская планета» рассказала, что поезда начнут курсировать через нижегородскую станцию с конца апреля. Ранее она была доступна только для пассажиров, которые ехали из Симферополя в Мурманск. На обратном пути Арзамас считался технической станцией.