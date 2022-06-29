Поезда из Мелитополя в Джанкой начнут ходить с 1 июля

Началась регистрация пассажиров на поезда между Мелитополем Запорожской области и Джанкоем на севере Крыма. Движение запустят 1 июля в тестовом режиме, сообщили «Известия».

«С сегодняшнего дня на железнодорожном вокзале Мелитополя мы начинаем регистрацию пассажиров на эти поезда», — сообщил гендиректор Мелитопольской железной дороги Алексей Ефремов.

В тестовом режиме будут ходить три вагона на 240 мест. Из Джанкоя в Мелитополь поезд отправится в 8:30, путь займет три часа. Пассажирам нужно лично прийти на вокзал и записаться на день, в который он планирует поездку. Взрослым при себе необходимо иметь паспорт России или Украины, детям — свидетельство о рождении.

Возобновление пассажирского железнодорожного сообщения с Запорожской и Херсонской областями анонсировали в Крыму. Глава региона Сергей Аксенов заявил, что технических препятствий нет, поезда предоставят российские федеральные органы.