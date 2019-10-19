Поезда «Иволга» готовят к запуску на МЦД. Им придали фирменный стиль

Поезда «Иволга», которые поедут по Московским центральным диаметрам, вышли в тестовую эксплуатацию. Сейчас, в преддверии запуска двух диаметров, их обклеивают навигационными маркерами. Об этом рассказали в Центральной пригородной пассажирской компании.

Это, как говорят в ведомстве, важный момент — с помощью таких маркеров будет понятно, куда именно идет прибывающий поезд. Все поезда «Иволга» будут помечены указателями красного цвета. Этим же цветом брендированы Московское центральное кольцо и столичный метрополитен. Запуск МЦД-1 из Одинцова в Лобню и МЦД-2 из Нахабина в Подольск и обратно намечен уже на конец этого года.

«Все идет в графике, и запуск состоится уже до конца текущего года. На первом этапе мы запустим направление от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска. Уже определены тарифы, они будут делиться на три зоны: это центральная, пригород и дальняя», — сказала Анна Лапушкина, руководитель комплекса информирования по запуску МЦД Дептранспорта Москвы.

С запуском первых двух диаметров общественный транспорт станет доступнее для более чем 3,5 миллионов жителей московского региона. Первые два сквозных маршрута улучшат транспортную доступность 45 районов Москвы и шести городов Подмосковья.