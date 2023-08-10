Транспорт 10 августа 2023, 18:09 Поезда без пассажиров обкатают на МЦД-3 15 и 16 августа Дептранс Москвы: обкатку поездов на МЦД-3 проведут без пассажиров 15 и 16 августа Сайт мэра и правительства Москвы

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В ближайшие дни пройдет торжественное открытие МЦД-3. Для того чтобы удостовериться в надежности и безопасности поездов, 15 и 16 августа проведут их обкатку без пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе столичного дептранса.

В ведомстве уточнили, что во время обкатки проведут технические испытания, проверят безопасность, протестируют работу в смешанном режиме диаметральных поездов и поездов Казанского и Ленинградского направлений железной дороги.

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«Это нужно для того, чтобы ваши поездки по новому маршруту D3 были безопасными и комфортными», — говорится в сообщении.

Для того чтобы пассажиры поняли, что поезд движется пустым, на его дверях разместят специальные стикеры и будут предварительно оповещать через громкоговоритель.

В пресс-службе добавили, что на Ленинградском направлении РЖД продолжают работы по подготовке к запуску МЦД-3. Поэтому интервалы движения 15-16 августа будут увеличены.

Поезда нового направления пустят без дневных перерывов, а интервалы станут меньше — всего пять-шесть минут в часы пик.

Ранее Минтранс Подмосковья рассказал о тарифных зонах на МЦД-3.